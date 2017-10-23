Çimento ihracatı hız kesmedi

23 Ekim 2017

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından çimento sektörünün 7 aylık verileri açıklandı. 2017 yılının sonunda 500 milyon dolar ihracat hedefi olan sektörde ivme yukarı yönde seyretmeye devam ediyor.

Yıl sonu hedefi yüzde 5 büyüme

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, "2017 yılının 7 aylık verilerine baktığımızda sektör büyümesinin yüzde 2’ler seviyesine geldiğini ve yılsonu büyümesinin ülke büyümesine paralel olarak yüzde 4-5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılı ilk 7 ayında iç satışlarda 1,94, çimento ihracatında ise yüzde 3,5’lik artış gerçekleşmiştir. Mayıs ayında artmaya başlayan satışlar, Haziran ayında Ramazan ve Bayram etkisiyle tekrar düşmüş, 2016 yılı Temmuz ayında azalmış olan çimento satışları, 2017 yılında aylık bazda yüzde 45 artmıştır.



TUİK verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok arttırdığımız ülke Haiti olmuştur. Bu ülkeyi Gana ve Sierra Leone izlemiştir. Genel tabloya baktığımızda çimento sektörü Türkiye ekonomisini lokomotifi olmaya devam etmekte ve Türkiye’nin büyüyen ekonomisine entegre olarak hareket etmektedir" dedi.