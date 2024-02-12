Dominik, Türkiye’den ‘bitkisel yağ’ satın alacak!

Müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak dağıtım, perakende ve toptan satış hizmetleri sağlayan Dominikli bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olacak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden rafine Ayçiçek ve soya yağı satın alacağını belirtti.

Dominikli firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.