Dünya markaları, ithalatta TurkishExporter’ı tercih ediyor

TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Yaprakcı, “Markamız büyük dijital ağ altyapısıyla arama motorlarına yerleşmiş onlarca alt b2b platformuna sahip, bu network Türkiye’ye her gün daha çok ihracat fırsatı getiriyor. Son iki haftada dünyanın zirve markalarından Pepsi ve Tesla’nın alım ofisleriyle üyelerimizi buluşturduk. Bunun dışında birçok ülkenin kendi sektöründe tanınmış birçok marka firması da üyelerimizle görüşmeye başladı.” dedi

Yaprakcı, TurkishExporter adeta bu ülkenin milli markası gibi oldu. 25 yılı aşan süredir sektördeyiz ve bu bize uluslararası arenada prestij kazandırdı çünkü güven onları cezbediyor “Büyük markalar alıma çıktıklarında hangi platformda ilan yayınlayacakları konusunda çok seçicidirler. TurkishExporter büyük markalara bu güveni sağlıyor ve bizde bunu üye firmalarımıza yansıtıyoruz. Büyük markaların satın alma ofislerine ulaşmak çok kolay değil biz bunu üyelerimize sağlıyoruz.”

"Meşhur markalarla çalışmak sizi de meşhur eder" diyen Yaprakcı, bir örnek vererek şöyle devam etti: “Bu hafta İsviçre moda sektöründen bir ilan yayınladık. Firma 200 yılını aşkın bir moda markası. Cadde mağazaları yanı sıra Amazon ve benzeri online perakende de ürün satıyor. Bu firmayla çalışmaya başlamak bir yana ona ulaşmak bile zorken bunu TurkishExporter ile kolayca çözebiliyorsunuz. Gelin ülkemizin kendi alanında en iyi b2b platformunda siz de bir mağaza açın.”