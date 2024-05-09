Ev aletleri üreticileri için Romanya’ya ihracat fırsatı!

Türkiye'nin ev aletleri ihracatı, güçlü performansını sürdürüyor. Ülke, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve elektronik cihazlar gibi çeşitli ürünlerle dünya pazarlarında yer edinmiş durumda. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Türk ev aletleri talebi yüksek seviyede seyrediyorken kaliteli ürünler ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerin ilgisini de çekmeye devam ediyor.

Buna göre Türkiye'nin stratejik konumu ve lojistik avantajları ev aletleri ihracatını desteklemeye devam ederken bugün Romanya’dan sektöre dair bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Romanya’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli ev aletleri satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.