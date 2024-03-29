Fildişi Sahili, pirinç talebini karşılamak için Türk üreticilerden alım yapacak!

Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün son 20 yılda Türkiye ile olan ticaretinin sürekli olarak artış gösterdiği Fildişi Sahili’nden gelen bir ithalat ilanını paylaştı.

Bu kapsamda Fildişi Sahili’nde çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den pirinç satın alacağını belirtti.

Fildişi Sahili’nden yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.