Fildişi Sahili, süt ihtiyacını Türk üreticilerden karşılayacak!

TurkishExporter, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve küresel pazarlara erişimini güçlendirmek için çaba göstermeye devam ediyor. Bugün, son 20 yılda sürekli artan ticaret hacmiyle dikkat çeken Fildişi Sahili'nden gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sunarak, Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir fırsat kapısı açıyor.

Bu kapsamda Fildişi Sahili’nde çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den büyük miktarlarda süt satın alacağını belirtti.

Fildişi Sahili’nden yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin süt ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde süt ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.