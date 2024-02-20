Fildişi Sahili, Türk üreticilerden ‘iş güvenliği ekipmanları’ talep ediyor!

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün son 20 yılda Türkiye ile olan ticaretinin sürekli olarak artış gösterdiği Fildişi Sahili’nden gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Fildişi Sahili’nde endüstriyel malzeme konusunda faaliyet gösteren bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den güvenlik kaskları, koruma gözlüğü, maske, emniyet ayakkabıları ve eldivenler satın alacağını belirtti.

Fildişi Sahili’nden yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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