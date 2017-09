Finlandiya pazarı için deri cüzdan çeşitleriyle ilgileniyor

27 Eylül 2017

Finlandiya’da hâlihazırda metal ürünler konusunda faaliyetleri olan bir firma, farklı ürünlerin de hem Finlandiya hem Avrupa pazarında satışını düşündüklerini belirterek bu kapsamda deri ürünler, cüzdan, kartvizitlik, kredi kartı cüzdanı vb. ürünler için tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs / Ladies,

My company is focused for the multitools. Company is very new.

But, I´m looking for the new products Leather Producs (wallets, Credit Card Holders...) to sell in Finland and Europe.

Also, Im interessted for the metal factories who can produce ***** items.

Please, could you help me to find such a factories from the Turkey.

Best regards,

***

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/369787_leather-producs-wallets-requested-to-sell-in-finland

