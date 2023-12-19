Fransa çakıl ve doğal taş ithalatı için Türkiye’ye yöneldi

Fransa’da müşterilerine dış ve iç tasarımlara yönelik geniş bir doğal taş yelpazesi sunan firma, Türkiye pazarına açılmayı istiyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat talebi bırakan firma yayınladığı ilanla Türkiye’den çakıl taşı, monolit, traverten ve diğer doğal taşlardan satın alacağını belirtti.

Fransız ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Fransa pazarına “Forie Databank” ile yelken açın

Fransa pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Fransa’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal taş üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mermer-madencilik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor. Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde madencilik sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.