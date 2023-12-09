Gürcistan, makyaj temizleme pamuğu ve kulak çubuğu satın alacak

Gürcistan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, şampuan, kişisel bakım, temizlik ve yıkama ürünleri kategorisindeki ürünlerin tedarikçiliğini yapıyor. Bugün ise Türkiye pazarına girmeyi isteyen bu firma dünya ticaretinin buluşma noktası TukishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden makyaj temizleme pamuğu ve kulak çubuğu satın alacağını belirtti.

İlanını Türkçe olarak yazan Gürcistanlı ithalatçı ile kolay bir şekilde temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gürcistan’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.