Hindistan, Türkiye’den meyve işleme hattı tedarik edecek

Hindistan’da 2016 yılından beri gıda işleme makineleri ve proje yönetimi danışmanlık hizmetleri konusunda devleşen bir firma müşterilerine fırın ekipmanları, baharat işleme hatları, IQF hatları ve dondurulmuş gıda hatları gibi gıda işleme makinelerinin imalat ve tedarikini yapıyor.

Bugün ise bu firmadan Türk makine üreticilerine bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakan Hintli firma, Türk üreticilerden meyve işleme hattı ithal edeceğini belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hindistan pazarına kolay ihracat

Hindistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hindistan’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.