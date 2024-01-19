Hollanda, Türk üreticilerden teneke kutu satın alacak

Promosyon ürünleri sektöründe faaliyet göstererek müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunan Hollandalı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Türk üreticilerden teneke kutu satın alacağını belirten firma, ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hollanda pazarına hemen giriş yapın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.