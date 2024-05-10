Hububatta dört ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Gıda İhracatçıları'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrek boyunca ihracatı her ay 1 milyar doları aşan sektör, Ramazan Bayramı dolayısıyla eksik iş günüyle hesaplanan nisanda 884 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde en fazla ihracatın yapıldığı Irak pazarından sağlanan gelir yüzde 15,6 arttı, yüzde 15,2 gerilemeye rağmen ABD ikinci sırada yer aldı.

Bisküvi-pasta, buğday unu ile şeker ve şeker mamulleri en fazla ihraç edilen ürünler oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, jeopolitik riskler ve iklim felaketleri gibi pek çok faktörün emtia fiyatlarında istikrarı olumsuz etkilediği son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların küresel gıda tedarikçileri için sıkıntı oluşturduğuna işaret etti.

Tiryakioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Örneğin, küresel piyasalarda bir süre çok yüksek fiyattan kakao buluyoruz, biz bunun maliyetlerini satış fiyatlarımıza yansıtmamışken buradaki fiyat artışlarının durulduğu haberlerini alıyoruz. Gıda imalatı ürün tazeliği gereği sonsuz ham madde stoklayabileceğiniz bir alan olmadığından üretimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için bu tip dönemsel maliyetlere katlanmak durumundayız. Bizim için öncelikli bir başka konu da yurt içinde arz güvenliğini sağlamak ve fiyat dalgalanmalarını engellemek. İştigal alanımızdaki hububat ve bakliyat ürünleri içinde küresel fiyatları son dönemde en çok artan ürün yeşil mercimek olmasına rağmen bu alanda Bakanlığımızın ihracat kısıtlamasını uyguluyoruz. Tüm bu etkenlerle son dönemde kar marjlarımız daraldı fakat hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak yılın ikinci yarısına daha iyimser bakıyoruz."

7,2 milyon hektara ekim

Hububatta verimliliğin bu hasat döneminde de sürmesini beklediklerini belirten Tiryakioğlu, "Bu yıl Türkiye'de buğday ekim alanının 7,2 milyon hektarın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl baharda yaşanan olağanüstü yağışlar tekrar etmemiş olsa da artan ekim alanlarının etkisiyle buğday üretimi 20 milyon tonu bulacaktır. Türkiye, tarımı destekleyici politikaların meyvesini topluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tiryakioğlu, gıda alanında en büyük işletmelerin de yer aldığı 13 bine yakın üye firmayı temsil eden 6 ihracatçı birliğinin oluşturduğu "Türkiye Gıda İhracatçıları" markasıyla yılın ilk 3 ayında 4 bölgede tanıtım çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Tiryakioğlu, şunları kaydetti: "İhracatçı birliklerimiz, ilk çeyrekte Almanya'dan Japonya'ya, Dubai'den Rusya'ya kadar dünyanın farklı noktalarındaki fuarlarda Türk ürünlerini tanıttılar. Türkiye Gıda İhracatçıları çatı markasıyla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Asya ve Uzak Doğu bölgelerinin önde gelen firma temsilcilerini stantlarımızda ağırladılar. Ticaret Bakanlığı'mız ile işbirliği içinde uluslararası çalışmalarımızı sürdüreceğiz."