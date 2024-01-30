İhracat fırsatı: İrlanda, Türkiye’nin lezzetli ‘reçellerine’ talip!

İrlanda dünyanın en açık ve ihracat odaklı ekonomilerinden biridir. Ülke, aynı zamanda son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur.

Türkiye ile de ilişkilerinin olumlu bir seyir sürdüğü bu dönemde, İrlanda’dan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda çeşitli gıda ürünlerinin tedariki konusunda İrlanda’da faaliyet gösteren firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden şekersiz reçel satın alacağını belirtti.

İrlandalı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.