İhracat haziranda 12.6 milyar dolara çıktı
Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12.6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise 161,5 milyar dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılı Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
TİM verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.
İlk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı.
Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.
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