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İhracat haziranda 12.6 milyar dolara çıktı

Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12.6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise 161,5 milyar dolara ulaştı.

İhracat haziranda 12.6 milyar dolara çıktı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılı Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

İlk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı.

Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

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Son dakika haziran ihracat

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