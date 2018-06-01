İhracat mayıs ayında da rekor kırdı

01 Haziran 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre, ihracat 2018 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 13,96 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

Böylece, mayıs ayı Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve (mayıs ayları dikkate alındığında) aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Mart ayında 15 milyar 106 milyon dolarla tüm zamanların rekorunun kıran ihracat, nisan ayında 13 milyar 549 milyon dolar olmuştu.

1,5 yıldır kesintisiz artıyor

Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu. İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Dövizdeki gelişmeler manidar"

Haziranda yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını Başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi, “Son açıklamamızın da bir rekor olması bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığı, büyümede birçok ülkeyi geride bıraktığı bir dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler son derece manidar. Seçimlerin ardından yeni Hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın da alacağı önlemlerle kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek.” diye konuştu.

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