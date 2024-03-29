İhracat potansiyelinizi artırın: Tek tıkla dünya pazarlarını keşfedin!

Ticarette teknoloji ve vizyonu birleştiren TurkishExporter, Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olarak 621 sektöre hizmet sunuyor. Profesyonel ihracatçılar ve ithalatçılar için kritik bir rol üstlenen platform, sayısız firmanın başarısına katkı sağlıyor. Günlük olarak yayınladığı ilanlarla dünya ticaretine yön veren TurkishExporter, ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor.

Ticaretteki etkin rolüyle birçok firmaya başarı getirmiş ve bu başarısını sürdürmüş olan TurkishExporter, ihracatçılar ve ithalatçılar için de önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Her gün sayısız ilan yayınlayarak dünya ticaretinin merkezi haline gelmiş olan bu platform bugün de ihracatçılara yeni fırsatlar sunarak sektöre yön veriyor.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

- Kosova müşterisi Türk malı jöleli şekerleme ve lolipop ithal etmek istiyor.

- Polonya firması banyo paspasları düzenli ithal etmek istiyor.

- Moldova müşterisi ayakkabı çeşitleri ithal etmek istiyor.

- Kuveyt güvenlik şirketi uydu sistemleri ithal etmek istiyor.

- Hollanda müşterisi mum ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.