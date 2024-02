İhracat yıla hızlı başladı, ocakta 20 milyar dolar aşıldı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye ihracatta 2024 yılına hızlı baş­ladı. Yılın ilk ayında ihracat rakamı, 2023’ün ocak ayına göre yüzde 3.6’lık artış­la 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 ay­lık ihracat ise yüzde 0.2 ora­nında artarak 256.5 milyar dolar oldu. Ocak 2024’te it­halat yüzde 22’lik kayıpla 26 milyar 201 milyon dolar ola­rak kayıtlara geçti.

En çok ihracat yapan sek­törler sıralamasında oto­motiv, 2 milyar 780 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,3 mil­yar dolarla kimyevi mad­deler, 1,4 milyar dolarla ha­zır giyim ve konfeksiyon izledi. Ocak ayı ihracat ve­rileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılı­mıyla Malatya’da açıklandı.

İhracat desteklerini iki katına çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında 267 milyar dolar ve 2026 yılında 302 milyar dolar mal ihracatı hedeflediklerini hatırlattı. Bakan Bolat, “Küresel ihracattan aldığımız payı 2028’de yüzde 1,3’e çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi. Ticaret Bakanlığı olarak, iş dünyasına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Bolat, “KOBİ’lerimizden başlamak üzere her seviyede ihracatçımıza; ihracatın her aşamasına, her adımına destek sağlıyoruz. Mal ihracatına yönelik olarak firmalarımıza 2023 yılında 11,7 milyar TL destek sağladık. 2024 yılında bu rakamı iki katına çıkaracağız” açıklamasını yaptı.

Üreticimizi dampingli ürünlere karşı koruyacağız

Ömer Bolat, ocak ayında ithalatta yaşanan yüzde 22’lik düşüşe de dikkat çekti. Bakan Bolat, “Özellikle 2023’ün ikinci yarısından itibaren aldığımız tedbirlerle üreticimizi dampingli ürünlere karşı korumaya devam ediyoruz. İthalattaki azalış, 2020 Mayıs ayından bu yana en keskin gerileme olarak kaydedildi” dedi.

Ocak performansı motivasyon kaynağı oldu

TİM Başkanı Mustafa Gültepe:

Geçen ay 17 sektörün ve 48 ilin ihracatını artırdığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Ocak ayı performansımız bizim için iyi bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2 milyar 780 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İlk beşteki diğer sektörlerimiz kimya, hazır giyim, elektrik elektronik ve çelik şeklinde sıralandı. Hazır giyim, demir ve demir dışı metaller, deri, zeytin ve zeytinyağıyla, çimento, cam ve seramik en çok kayıp yaşayan sektörlerimiz oldu” dedi.