İhracatçılar için eşsiz fırsatlar: Tek tıkla dünya pazarlarını keşfedin!

Ticarette hedeflerini teknolojiyle birleştiren ve vizyonunu dünyaya açanlar TurkishExporter ’da buluşuyor. Toplamda 621 sektöre hizmet veren Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, tüm dünyayı ihracatçıların avuçlarına taşıyor.

Bugüne kadar birçok firmanın yüzünü güldüren TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

Kuveyt firması Türk malı elektrik tesisat malzemeleri ithal etmek istiyor.

Sri Lanka firması yükseltilmiş zemin kablo kanalları satın alacak.

Avustralyalı müşteri hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor.

Ukraynalı müşteri ambulans, itfaiye, çöp kamyonu araçları ithal etmek istiyor.

Guyana müşterisi sülfata dayanıklı çimento ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.