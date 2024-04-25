İhracatçılara fırsat kapısı aralandı! Tek tıkla günün avantajlı fırsatlarını yakalayın

Yenilenen arayüzü ve kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan, onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj, kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren TurkishExporter ile hedeflerini daima yüksek tutan ihracatçılar dünya pazarına yelken açıyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

Tacikistan firması, elektrik kablo kılıf boruları ithal etmek istiyor.

Belçika firması, PVC bahçe hortumları ithal etmek istiyor.

Portekiz müşterisi, tela ve astar ithal etmek istiyor.

Lübnan firması, yıkanabilir bebek bezleri ithal etmek istiyor.

Kazakistan müşterisi, kozmetik ürünler ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.