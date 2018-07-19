İhracatçının gözü Japonya anlaşmasında

19 Temmuz 2018

İmam GÜNEŞ

İhracatçılar için önemli pazarlardan biri olan Japonya ile serbest ticaret anlaşmasında (STA) son safhaya gelindi. 2 yıl süren müzakereler sonunda ihracatçılar, anlaşmanın yıl sonunda imzalanmasını bekliyor. Tüm ürün gruplarını kapsayacak anlaşmada, gümrük vergilerinin sıfırlanması planlanıyor. Bu durumda AB ülkeleri ile rekabet edeceklerini düşünen ihracatçılar, ihracatta tüm sektörlerin sıçrama yapacağına inanıyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, dünya ticaretinden aldığımız payın binde 89 olduğunu hatırlatarak, Japonya’dan aldığımız payın ise 10 binde 5 olduğunu, dolayısıyla Japonya’ya ihracatı artırmak gerektiğine dikkat çekti. Demir, “Bu pazarlara odaklanmamız lazım. G7 ülkelerine ihracatı artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri de (AKİB) Japonya pazarına yönelerek, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle Türk Gıda Ürünleri Festivali düzenledi. AKİB, Japonya’dan sonra Hong Kong başta olmak üzere, 1 yıl içinde Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya gibi ülkelerde etkinlikler düzenleyecek. AKİB Başkanı Alican Yamanyılmaz, “Mitsui, Mitsubishi, Aeon gibi milyar dolarlık firmalar ürünlerimize yoğun ilgi gösterdi. Buraya girerseniz tüm pazarlara girmiş oluyorsunuz. Çünkü çok titiz ve disiplinliler. Bir firma buraya girerse 3 kuşak iş yapar” dedi.

Dakik Japonlar ikili görüşmeler için erkenden yerini aldılar

Alican Yamanyılmaz, Türkiye’nin Japonya’ya ihracatının 416 milyon dolar, gıdanın payının ise 114 milyon dolar olduğunu söyledi. Yapılan ithalatın ise 4.7 milyar dolar olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “İhracatımızı 2 yılda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 kasım ayında aynı etkinliği İsrail’de yaptık. İsrail’deki ihracat artışı 2 kat oldu. STA imzalandığında diğer sektörlerin de etkisini hızla göreceğiz. 27 Türk firması, Japonya’nın önde gelen 44 gıda firması ile 300’e yakın ikili ticari görüşme yaptı ve Japon firmalar çok erken saatte gelerek ilgilerini gösterdiler.”

‘2020 Olimpiyatları ihracatçı için önemli fırsat’

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Japon Mitsui firmasının 1920’lerde Türkiye’de ofis kurduğu bilgisini vererek, şunları söyledi: “Onlar bizi daha çok önemsedi. Biz teknoloji ülkesine gıda makineleri satıyoruz. Teknoloji de, araba da satabiliriz. Yeter ki satmayı isteyelim. Japonya her yıl 125 ila 140 milyar dolar arasında en çok yurtdışı yatırımı yapan ülke. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler potansiyelinin çok altında. Türkiye’yi net tanıyan firma sayısı yüzde 5’lerde. Avrupalılar 30 yıldır burada etkinlik yapıyor. En az 5 yıl sabredip ve çalışmayı bırakmamalıyız. 2020 Olimpiyatları burada yapılacak. Özellikle gıdada önemli talep olacak. Bunu iyi değerlendirmeliyiz.”

Japonya ile AB dünyanın en büyük STA'sını imzaladı



AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı. Anlaşma dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını olarak nitelendiriliyor. İmzalanan ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerinin ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak. Taraflar, birbirlerinin “coğrafi işaretine” sahip ürünlerini koruma altına alacak. Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara erişimi genişleyecek. Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir süreç içerisinde açılacak. Anlaşmanın 2019’da başlaması bekleniyor.