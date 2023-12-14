İngiltere, ahşap duvar paneli üreticisi arıyor

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor. Yapı sektöründe de çok fazla ithalat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı daha yayınlandı.

İngiltere’de ahşap panellerin kurulumunu ve satışını yapan ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den ahşap duvar paneli satın alacağını duyurdu. Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmeyi bekleyen ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen duvar paneli üreticileri, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

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