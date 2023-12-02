Irak, römork iniş takımı satın alacak

Petrol ve gaz endüstrisi için yüksek kaliteli ürünler sunmaya ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam eden Iraklı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı taleple, römork iniş takımı satın alacağını belirtti.

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Irak 5’inci sırada

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 5’inci sırada olan Irak, Türkiye için önemli ve büyük bir pazar olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda 2023 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve en fazla ihracat yapan illerin ise İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara olduğu biliniyor.

Tarım makineleri endüstrisinin yıldızı parlıyor

Tarım makineleri endüstrisi, 2021 ve 2022’nin ardından bu yıl da üretim ve satışlardaki gelişimini sürdürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 69 bin adet traktör üretildi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artış yaşandı. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 95 bin traktörün üretim bantlarından inmesi bekleniyor.