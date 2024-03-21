İrlanda pazarı için Türk boya üreticileri aranıyor!

Türkiye ile İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir sürdüğü bu dönemde, İrlanda’dan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda İrlanda da inşaat malzemeleri konusunda hizmet veren ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden çizgi boyası satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Boya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin boya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde boya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.