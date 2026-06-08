İSO Endeksi mart seviyesine geri döndü: İhracat pazarlarında kesintisiz güçlenme 29 aydır sürüyor

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, mayısta 50,3’e yükselerek mart ayındaki seviyesine geri döndü. Nisanda 50,2 olarak ölçülen endeks, dış pazarlardaki talep koşullarında son aylarda olduğu gibi sınırlı bir iyileşmeye işaret etti.

Eşik değer olan 50’nin üzerindeki veriler ihracat ikliminde iyileşmeyi gösterirken, endeksin pozitif bölgede kalmasıyla ihracat pazarlarındaki kesintisiz güçlenme eğilimi 29’uncu aya taşındı.

Avrupa zayıf, ABD büyümeyi sürdürüyor

Mayıs ayında Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 19’unu oluşturan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta üretim zayıf seyrini korudu. Almanya ve Fransa’da üretim daralmaya devam ederken, Birleşik Krallık’ta da ekonomik faaliyet yeniden düşüş gösterdi. Fransa’daki gerileme Ocak 2024’ten bu yana en belirgin seviyede gerçekleşti.

Romanya ve Rusya’da da üretim azalırken, İtalya ve İspanya’da sınırlı büyüme kaydedildi. ABD’de ise ekonomik aktivite mayıs ayında da artışını sürdürdü ve genişleme dönemi 40’ıncı aya ulaştı. Ancak büyüme hızı nisan ayına göre daha ılımlı gerçekleşti.

Orta Doğu’da toparlanma sinyalleri

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından Orta Doğu ekonomilerinde toparlanma işaretleri güçlendi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı üretim son üç ayın en güçlü artışını kaydederken, Suudi Arabistan’da da büyüme hızlandı.

Mısır, Kuveyt, Lübnan ve Katar’da üretim daralması devam etmekle birlikte düşüşler önceki aylara göre daha sınırlı gerçekleşti.

Mayısta PMI verisi kapsamındaki ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı Singapur’da görülürken, Hindistan da güçlü performans sergiledi. En sert daralma ise artan maliyet baskılarının etkisiyle Kenya’da kaydedildi.

Jeopolitik riskler talebi sınırlıyor

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ihracat pazarlarında genel görünümün istikrarlı olduğunu ancak bölgesel farklılıkların belirginleştiğini belirtti.

Harker, Avrupa’da zayıflık sinyallerinin arttığını, Almanya ve Fransa’nın ardından Birleşik Krallık’ta da üretimin daralmaya başladığını vurgularken, Orta Doğu’da ise savaşın ardından toparlanma işaretlerinin görüldüğünü ifade etti.

Jeopolitik sorunların küresel ticaret üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çeken Harker, uluslararası talebin en azından kısa vadede baskı altında kalmayı sürdüreceğini kaydetti.