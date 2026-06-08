Ücretler enflasyona yenildi: Çalışanların alım gücü yeniden eriyor

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Avrupa Birliği'nde enflasyon Nisan 2026'da yüzde 3,2'ye çıkarak Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Eurostat'ın öncü verileri ise fiyat artışlarının mayıs ayında da devam ettiğine işaret etti.

İş ilanlarında yer alan maaş verilerini takip eden Indeed'in araştırmasına göre, euro bölgesinde ücret artışları artık enflasyonun gerisinde kalıyor. Bu durum çalışanların satın alma gücünü zayıflatırken, maaşların günlük yaşam maliyetlerini karşılamasını daha da zorlaştırıyor.

İran gerilimi fiyat baskısını artırdı

Avrupa'da enflasyondaki son yükselişin arkasında enerji fiyatlarındaki artış bulunuyor. ABD ve İsrail'in Şubat 2026 sonunda İran'a yönelik saldırıları ve ardından yaşanan karşılıklı gelişmeler, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yarattı.

AB'de yıllık enflasyon Ocak 2026'da yüzde 2 seviyesindeyken mart ayında yüzde 2,8'e, nisanda ise yüzde 3,2'ye yükseldi.

Indeed Hiring Lab Ekonomisti Aubrey Woessner, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin Avrupa ekonomilerine yansımaya başladığını belirterek, "Enerji fiyat şokundan kaynaklanan enflasyonist baskılar Avrupa verilerinde görülmeye başladı ve reel ücret kazanımlarını aşındırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi'nde ücret artışları yetersiz kaldı

Euro bölgesinde tüketici enflasyonu nisanda yüzde 3 seviyesine yükselirken, iş ilanlarında yer alan ücretlerdeki yıllık artış yalnızca yüzde 2,3 oldu.

Ocak ayında ücret artışları yüzde 2,4 seviyesindeyken enflasyon yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti. Ancak sonraki aylarda enflasyondaki yükseliş, maaş artışlarını geride bıraktı.

Böylece Eylül 2023'ten bu yana devam eden ve ücret artışlarının enflasyonu geçtiği dönem sona ermiş oldu.

İngiltere pozitif ayrışıyor

Avrupa genelinde tablo olumsuz görünürken İngiltere dikkat çekici bir istisna oluşturuyor. Ülkede iş ilanlarındaki maaş artışları yıllık bazda yüzde 4 seviyesinde gerçekleşirken, enflasyon yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

Buna rağmen uzmanlar, İngiltere'deki reel ücret avantajının hızla eridiği konusunda uyarıyor. Hükümetin enerji faturalarını düşürmeye yönelik önlemleri enflasyonu sınırlasa da yüksek enerji fiyatlarının devam etmesi halinde mevcut avantajın kısa sürede ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Almanya ve İrlanda sınırda kaldı

Nisan verilerine göre Almanya ve İrlanda'da ücret artışları halen enflasyonun üzerinde bulunuyor. Almanya'da ücretler yıllık yüzde 3,2 artarken enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. İrlanda'da ise ücret artışları yüzde 3,7 olurken enflasyon yüzde 3,6 olarak ölçüldü. Ancak iki ülkede de ücretlerle enflasyon arasındaki fark oldukça daralmış durumda.

Çalışanlar en çok Fransa ve İtalya'da zorlanıyor

Araştırmaya göre çalışanların en fazla baskı altında olduğu ülkeler Fransa ve İtalya oldu. Fransa'da iş ilanlarındaki ücret artışları 2026 boyunca yüzde 1,1 seviyesinde sabit kalırken, enflasyon ocak ayındaki yüzde 0,4 seviyesinden nisanda yüzde 2,5'e yükseldi.

İtalya'da ise ücret artışları 2025 ortasından bu yana yüzde 0,8'in altında kalırken, enflasyon son bir yıldır maaş artışlarını aşmayı sürdürüyor. Nisan ayında ülkede enflasyon yüzde 2,8 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, son yıllardaki kümülatif reel ücret verilerinin de Avrupa'nın en büyük ekonomilerinde çalışanların pandemi öncesindeki satın alma gücüne henüz ulaşamadığını gösterdiğini belirtiyor.