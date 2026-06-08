IMF Başkanı Georgieva'dan dünyaya uyarı: Yeni krizlere hazır olun

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Uluslararası Para Fonu Genel Direktörü Kristalina Georgieva, üst üste gelen krizlerin ardından dünyanın yaşanacak şoklara dayanabilecek temeller inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Şoklar devam edecek

"Dünyanın artık böyle olacağını henüz tam olarak içselleştiremediğimizden endişeleniyorum" diyen Georgieva, "Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

2019'dan bu yana, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesine sahip IMF'ın başında bulunan Kristalina Georgieva, görev süresi boyunca Covid-19 pandemisi, Ukrayna savaşı, küresel ticarette yaşanan gümrük vergisi gerilimleri ve son olarak İsaril/ABD-İran çatışmaları gibi birçok küresel krizle karşı karşıya kaldı.

"Elimizdeki en iyi silah objektif analiz"

Georgieva, temel görevinin fonun 191 üye ülkesinin dünya ekonomisinin istikrarı ve refahı için birlikte hareket etmesini sağlamak olduğunu belirterek "Elimizdeki en iyi silah objektif analizdir" diye konuştu.

Yapay zeka dönüşümü

Georgieva'nın dikkat çektiği önemli dönüşümlerden biri de yapay zekanın hızla yaygınlaşması ve bunun iş gücü piyasaları ile yerel ekonomiler üzerindeki etkileri oldu.

IMF dahil birçok kurumun, geçmişte küreselleşmenin bazı kesimler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları yeterince öngöremediğini kabul eden Georgieva, benzer bir hatanın yapay zeka sürecinde tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

"Küreselleşme dünya ekonomisine genel olarak fayda sağladı ancak birçok topluluk işlerini kaybetti ve yeterince destek görmedi. IMF dahil hepimiz bu tepkinin büyüklüğünü yeterince öngöremedik" diyen Georgieva, "Yapay zeka konusunda aynı durumun yaşanmasını kesinlikle istemiyorum" dedi.

Büyüme tahminleri aşağı yönlü

IMF, nisan ayında küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye ekonomisinin de 2026 büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e, 2027 tahminini ise yüzde 4,1'den yüzde 3,5'e düşürmüştü.

Kurum, gerekçe olarak beklenenden zayıf ekonomik büyüme ve yüksek petrol ile doğalgaz fiyatlarının ekonomi üzerindeki baskısına işaret etmiş, 2026 enflasyonunun ortalama yüzde 28,6, 2027 enflasyonunun ise yüzde 21,4 olacağını öngörmüştü.