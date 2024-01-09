İspanya, Türkiye’den kuaför ekipmanları talep ediyor

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Buna göre, İspanya’da çeşitli kuaför ekipmanlarının tedarikini yapan bir firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden kuaför ekipmanları satın alacağını belirtti.

İspanyol firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İspanya pazarına kolay giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İspanya pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İspanya’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İspanya’da ticaret yapmayı planlıyor veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.