İsrail’deki fabrika için demir cevheri ithal edilecek

26 Ekim 2017

İsrail’de yapısal demir ve çelik ürünlerin imalatı için kurulacak yeni tesisin ihtiyacı olan demir cevheri konusunda Türkiye’den aylık 2000 ton hammadde almak isteyen firma, fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

My Name is Mayer ****

I’m looking to import Steel / iron for industrial use

We already build a new Iron processing factory for building and looking for Supplier for crude iron

We allready processes about 2000 tons a month at our old factory

Will ne great to hear from you soon

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370538_cure-iron-metal-ore-regular-buy-inquiry-from-israel

