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İsrail’deki fabrika için demir cevheri ithal edilecek

İsrail’de yapısal demir ve çelik ürünlerin imalatı için kurulacak yeni tesisin ihtiyacı olan demir cevheri konusunda Türkiye’den aylık 2000 ton hammadde almak isteyen firma, fiyat talep etmektedir.

İsrail’deki fabrika için demir cevheri ithal edilecek
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İsrail’de yapısal demir ve çelik ürünlerin imalatı için kurulacak yeni tesisin ihtiyacı olan demir cevheri konusunda Türkiye’den aylık 2000 ton hammadde almak isteyen firma, fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

My Name is Mayer ****
I’m looking to import Steel / iron for industrial use
We already build a new Iron processing factory for building and looking for Supplier for crude iron
We allready processes about 2000 tons a month at our old factory
Will ne great to hear from you soon

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370538_cure-iron-metal-ore-regular-buy-inquiry-from-israel

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

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