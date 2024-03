İstanbul’dan 180 ülkeye Türk ürünü gönderildi

İİB'den yapılan açıklamaya göre, ocak-şubat döneminde 180 ülke pazarına ürün satan İstanbullu ihracatçıların Türkiye'nin dış satımındaki payı yüzde 5,7 oldu. İstanbul İhracatçı Birlikleri, söz konusu dönemde en fazla ihracatı 187 milyon dolarla Irak’a yaparken, onu Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık izledi.

En fazla ihracat Avrupa Birliği'ne

Yapılan ihracatta Irak'ta kümes hayvanları ve hayvansal mamuller ile gemi, yat ve hizmetleri, Almanya'da gemi, yat ve hizmetleri ile fındık ve mamulleri, ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, İtalya'da fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'ta ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri öne çıktı.Ülke grupları baz alındığında ise en fazla ihracat yapılan bölge 518 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Gemi ve yat ihracatında yüzde 344'lük artış

İİB üyesi birliklere bakıldığında İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İHBİR) ihracatı yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 639 milyon dolar oldu.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 2,5 artışla 586 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) yüzde 344 yükselişle 308,5 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin (İSHİB) yüzde 24 artışla 218,6 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İFMİB) yüzde 31,2 yükselişle 172 milyon dolara ulaştı. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 20,7 artarak 93 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KUMİB) ise yüzde 22,1 yükselerek 57 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

“Odağımızda katma değer var”

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, ihracat pazarlarının çeşitliliğini artırarak katma değer odaklı ihracat hedefiyle çalıştıklarını bildirdi. Yüksek ihracat artış oranıyla başarılı bir yeni yıl geçirdiklerini ve ilk çeyreği de ihracat artışıyla kapatmayı öngördüklerini anlatan Seven, şubatta yurt içi ve dışında gerçekleştirdikleri etkinliklerle yoğun bir ay geçirdiklerini belirtti. Seven, şubatta gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'nin ekonomisi için bir an bile durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.