İsveçli firma, elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak

35 yılı aşkın deneyimi ile endüstri, enerji ve yatırım konularında devleşen İsveçli bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden hat kabloları, L.V. paneller ve aksesuarlar gibi çeşitli elektrik malzemeleri satın alacağını belirtti.

İsveçli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İsveç’e ihracatın kolay yolu: “Forie Databank"

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık İsveç pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde İsveç’teki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin İsveç pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.