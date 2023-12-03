Katar, mobilya ithalatı için Türkiye’yi seçti

Türkiye, gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını kendisine en çok çeken ülkelerden biri olmaya devam ediyorken, bugün Katar’dan Türk mobilya üreticilerini ilgilendiren bir ithalat talebi geldi.

Mobilya satın almak, iç ve dış dekorasyon tasarlamak ve uygulamak isteyen müşterilerin hizmetinde çalışan Katarlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla güzellik salonu mobilyası satın alacağını duyurdu.

Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mobilya sektörü ekimde başarılı ihracat rakamlarına ulaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çabalıyor. Bu kapsamda İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin 2023 ekime dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı.

Ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4'lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dış satım yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı. Yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ekimde de başarılı ihracat rakamlarına ulaştı. Ekimde 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşmış oldu.