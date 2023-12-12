Katar, traktör lastikleri için jant üreticisi arıyor

Türkiye, Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülkelerden biri olma özelliğini sürdürmeye devam ederken, iki ülke başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye ile stratejik ortaklığını geliştiren Katar’dan Türk üreticilere bir iş fırsatı geldi.

Kamyonlar, otobüsler, inşaat makineleri, hava kompresörleri, dizel jeneratörler ve malzeme taşıma ekipmanları dahil olmak üzere ağır araç ile makinelerin tedarik ve servisiyle ilgilenen Katarlı bir firma Türkiye’deki ihracatçıları dünya ile buluşturan Turkishexporter’da bir ithalat ilanı yayınlandı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden jant satın alacağını belirtti.

Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.