Katarlı firmadan ihracatçılara fırsat: Banyo armatürleri ithal edecek!

Katar, Türkiye ile başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını kendisine en çok çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. İki ülkenin stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması ile bugün Katar’dan Türkiye’ye bir fırsat geldi.

Bu kapsamda Katar’da ticaret ve inşaat malzemeleri konusunda devleşen bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. Firma yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan banyo armatürleri satın alacağını duyurdu.

Katar’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.