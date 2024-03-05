Kazakistan, Türkiye’den metal işleme makinesi talep ediyor!

Makine sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine sanayi, imalat sanayinin bütün sektörlerine girdi vermesiyle dikkat çeker. Makine imalatının gelişmesi ise diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesi ile iç içedir. Bu sektörlere başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilirken ülkelerin gelişmelerinde de öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.

Bugün ise Dünya’daki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan ve ülkelerin ihracat/ ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutan makine sektörüne ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Kazakistan’da demiryolu, madencilik ve enerji sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da ilan yayınlayarak ihracatçılardan metal işleme makinesi satın alacağını belirtti.

Kazakistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.