Kosova, tetikli püskürtücü satın alacak

Büyük ve üretken bir ekonomiye sahip olan Türkiye, zamanla Kosova’nın ithalatından aldığı payla, en büyük ticari partner unvanına sahip olmuştur. Aynı zamanda Kosova’nın üretimine de katkı sağlamıştır. Bununla birlikte Kosova’nın ithalat kalemleri arasında makine teçhizatı ve yarı mamuller yer alması, Türk firmalarının ise doğrudan yatırım yapmasıyla Kosova’ya ihracat kapıları açılmıştır.

Bugün ise açılan bu kapılara bir yenisi daha eklendi. Kosova pazarının önemli bir bölümüne tedarik sağlayan ve perakendecilere düzenli ürün hizmeti sayesinde tüketicilerin ihtiyaç duydukları miktarda ürünü istenilen zamanda satın almalarına olanak veren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma bıraktığı ilanla tetikli püskürtücü satın alacağını duyurdu.

Kosovalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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