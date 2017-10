Kosta Rikalı müşteri aktariye ürünler ithal etmek istiyor

05 Ekim 2017

Kosta Rika’dan irtibata geçen bir müşteri, Türkiye’den çay, endemik bitkiler, demleme çiçekler ve baharatlar ithal etmek istediğini belirterek tedarikçilerden teklifler beklemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:



I would like to contact Turkish suppliers for loose leaf tea, bulk herbs and flowers for infusions blends

as well spices for gastronomy to distribute in Central America.

We are a company with almost 12 years of experience in this market.

Thank you for your help.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371991_tea-herbs-and-spices-required-to-supply-in-costa-rica

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact