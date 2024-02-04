Kullan at ‘tabak ve kapak’ üreticileri! Güney Afrika ürünlerinizi satın alacak

Hava yolculuğu ve turizm deneyimlerini geliştirerek 49 yıldır havacılık ve konaklama endüstrilerine hizmetler sunan Güney Afrikalı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden tek kullanımlık tabak ve kapaklar satın alacağını belirtti.

Güney Afrikalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Güney Afrika pazarına kolay ihracat

Güney Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie Databank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Güney Afrika’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.