Kumaş üreticileri için büyüyen fırsat: “Yunanistan pazarına giriş!"

Türk tekstil sektörü 2023 yılında Avrupa'ya 2 milyon 329 bin 985 ton ürün göndererek 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir elde etti. Sektör, 199 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı.

En çok geliri kumaş sağladı ve Avrupa Birliği ülkeleri sektörün en büyük alıcıları arasında yer aldı. İhracatta İtalya, 749 milyon 431 bin dolarlık alımla başı çekti.

Son verilere göre, Türkiye'nin tekstil ihracatı 10 milyar doları aşarken, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie, üyelerine verimli bir e-ihracat deneyimi sunarak birçok ülkenin tekstil sektöründeki ithalatçı listelerini paylaşıyor. Bu gelişmeler, Türk tekstil markalarının uluslararası alanda daha da tanınmasına ve rekabet güçlerinin artmasına olanak sağlıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Yunanistan'da kumaş talebi artıyor: Türk üreticiler aranıyor!

Tekstil ihracatı yapan firmalar için ilanlar yayınlayan TurkishExporter, şimdi Yunanistan'dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Yunanistan’da ortopedik ürünlerin üretimini yapan bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den likralı kumaş satın alacağını belirtti.

Yunanistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.