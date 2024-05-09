‘Kumaş üreticileri’ için ihracat kapısı bugün Hong Kong’a açılıyor!

Türk tekstil sektörü 2023 yılında Avrupa'ya 2 milyon 329 bin 985 ton ürün göndererek 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir elde etti. Sektör, 199 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı. En çok geliri kumaş sağladı ve Avrupa Birliği ülkeleri sektörün en büyük alıcıları arasında yer aldı. İhracatta İtalya, 749 milyon 431 bin dolarlık alımla başı çekti.

Son verilere göre, Türkiye'nin tekstil ihracatı 10 milyar doları aşarken, bugün Hong Kong’dan Türk kumaş üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda tekstil sektöründe faaliyet gösteren Hong Konglu ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli kumaşlar satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla kumaş ithalatçısı şirketler listesine erişin!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.