‘Kumaş üreticileri’ için ihracat kapısı bugün İngiltere’ye açılıyor!

Türk tekstil sektörü 2023 yılında Avrupa'ya 2 milyon 329 bin 985 ton ürün göndererek 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir elde etti. Sektör, 199 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı. En çok geliri kumaş sağladı ve Avrupa Birliği ülkeleri sektörün en büyük alıcıları arasında yer aldı. İhracatta İtalya, 749 milyon 431 bin dolarlık alımla başı çekti.

Son verilere göre, Türkiye'nin tekstil ihracatı 10 milyar doları aşarken, bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda yer alan İngiltere’den sektöre dair bir alım talebi geldi. Bu kapsamda tekstil sektöründe faaliyet gösteren İngiliz ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den ipek ve viskon kumaş satın alacağını belirtti.

İngiltere’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla kumaş ithalatçısı şirketler listesine erişin!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.