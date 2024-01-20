Kumaş üreticilerine: Lübnan döşemelik kumaş tedarikçisi arıyor!

Müşterilerine sıhhi tesisatlar, fayanslar, mozaikler, yağmur duşları, saunalar, jakuziler, musluklar, aksesuarlar, banyo mobilyaları ve mutfaklardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunan Lübnanlı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk kumaş üreticilerinden döşemelik kumaş satın alacağını belirtti.

Lübnanlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Kumaş ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.