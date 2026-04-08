Kuru meyve ihracatında 404 milyon dolarlık gelir: Zirvede kuru üzüm var

Türkiye’nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde 404 milyon 460 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre sektör, 120 ülke ve serbest bölgeye toplam 75 bin 866 ton ürün göndererek küresel pazardaki gücünü korudu.

Sektörde en fazla gelir, 106 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzümden sağlandı. Bu ürünü 97 milyon dolarla kuru incir ve 66 milyon dolarla kuru kayısı takip etti. Antep fıstığı ise 32 milyon dolarlık ihracatla öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

Avrupa pazarı zirvede

İhracatta en büyük pazar Avrupa oldu. Bölgeye toplam 176,9 milyon dolarlık satış yapılırken, Almanya 56 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İngiltere, ABD ve Fransa da önemli alıcı ülkeler arasında sıralandı.

Ege Bölgesi ağırlığını koruyor

Toplam ihracatın yüzde 61,5’i Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu ise 69 milyon dolarlık katkı sağladı.

İklim ve fiyat dengesi belirleyici

Sektör temsilcileri, geçen yıl yaşanan don olaylarının üretimi etkilediğini ancak birim fiyat artışıyla gelir kaybının dengelendiğini belirtti. Uzmanlara göre lisanslı depoculuk ve AR-GE yatırımları, sektörün sürdürülebilir büyümesi için kritik önem taşıyor.