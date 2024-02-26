Kuveyt, Türk üreticilerden ‘yetişkin bezi’ talep ediyor!

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün son 20 yılda Türkiye ile olan ticaretinin sürekli olarak artış gösterdiği Kuveyt’ten gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Kuveyt’te faaliyet gösteren bir küresel ticaret şirketi, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den yetişkin bezi satın alacağını belirtti.

Kuveyt’ten yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.