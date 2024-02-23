Libya, Türkiye’den tarım makineleri ithalatı yapacak!

Türkiye 1924 yılından bugüne tarımsal mekanizasyon üretimiyle asırlık bir tecrübeye sahip olmasıyla dikkat çekiyorken, yaklaşık 1,8 milyon adetlik traktör varlığı, 50 milyar dolarlık sektör hacmi, 2 milyar dolara yaklaşan tarımsal mekanizasyon ihracatıyla da bölge coğrafyasının dinamik bir gücü olarak ön plana çıkıyor.

Bugün ise tarımsal makine üretiminde yıldızı parlayan Türkiye’ye Libya’dan bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda tarım makineleri ve yedek parçaları, elektrik jeneratörleri, forkliftler, atölye ekipmanları gibi makinelerin ithalatını yapan Libyalı ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den tarım makineleri satın alacağını belirtti.

Libya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tarımsal makine ithalatçı listelerine kolay ulaşım

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tarımsal makine ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tarım makineleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.