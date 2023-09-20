Lübnan, Türkiye’den parfüm ithal edecek

Kişisel bakım ve güzellik sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biri olan parfüm hem ürün bileşenlerinin tedariği hem de ortaya çıkan parfüm ürünü açısından ihracatta önemli bir yerdedir. Dünya genelinde 23,83 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip parfüm ihracatında, 1.sırada şüphesiz Fransa yer almakta. Türkiye ise 137,21 milyon dolar ile 18.sırada.

2.ithalat partnerleri Türkiye’den parfüm ithal etmek isteyen Lübnan merkezli bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat B2B platformu TurkishExporter üzerinden talepte bulundu.

Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve Lübnanlı ithalatçı ile iletişime geçebilirler.