Lübnanlı müşteri ahşap bungalov yapılarla ilgileniyor

23 Ocak 2018

Lübnan’dan irtibata geçen bir müşteri, ellerindeki bir tatil köyü projesi için ahşap evler bungalov yapılar ithal etmek istediklerini belirterek üreticilerden fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Wooden bungalows to supply from Turkey to Lebanon

Dear Sirs,

I am looking to purchase log cabins and wooden bungalows for a resort project in Lebanon,

Kindly provide prices(per square meter) of your products, along with specifications, availability and usual delivery periods,

Best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382159_wooden-bungalows-to-supply-from-turkey-to-lebanon

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact