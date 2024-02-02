Makine ihracatçılarına! Ürdün domates işleme hattı ithal edecek

Dünya’daki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan makine sektörü ülkelerin ihracat ve ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bugün ise TurkishExporter makine sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için bir fırsat kapısı araladı.

Bu kapsamda Ürdün’de faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden domates işleme hattı satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.