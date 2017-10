Maltalı firma tenteli pergola çeşitleri ithal etmek istiyor

19 Ekim 2017

Malta’dan irtibata geçen bir firma, pergola çeşitleri ithalatçısı olduğundan bahisle tenteli tip pergola çeşitleri için katalog ve fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir

We are from *****LTD Malta.

We are huge company, our main products are retractable pergolas..

We import these pergolas from Turkey.

Now we have lots of demand for louvres pergolas and we need urgent good quality supplier to start working immediately.

We did the biggest pergolas in Malta over 900 sq mtrs so our market is huge.

Please let us know if you are interested in working with us.

Looking forward in receiving from You

Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370808_louver-system-pergolas-urgently-needed-in-malta

