Mısır’a ihracat fırsatı: “Hazır kuru maya”

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır, neredeyse her sektörden alım ilanlarını TurkishExporter’da yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor. Türkiye ile Mısır’ın aralarındaki ticareti daha fazla artırması hedeflenirken Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma Türkiye’deki üreticilerden bir istekte bulundu.

Firma bıraktığı alım talebiyle Türkiye’den hazır kuru maya ithal edeceğini belirtti. Mısırlı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır’a kolay ihracat imkanı

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.